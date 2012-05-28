МВФ порадив Україні обкласти податком багатих

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава місії МВФ в Україні Кріс Джарвіс на прес-конференції у понеділок в Києві.

Він відзначив успіхи уряду у частині збільшення збору податкових платежів. Також, на його думку, збільшенню збору податку сприятиме ухвалення Митного кодексу. Проте К.Джарвіс вважає, що цих заходів може бути недостатньо для дотримання планового дефіциту держбюджету, враховуючи прийняті урядом зобов'язання зі збільшення соцстандартів.

«Надзвичайно важливо утримувати дефіцит держбюджету на належному рівні. І виникає питання щодо того, яким чином це можна забезпечити. Уряд вважає, що тих зусиль, які він прикладає на даному етапі, буде достатньо. Ми вважаємо, що потрібно вжити ще низку додаткових заходів», - сказав К.Джарвіс.

Серед таких заходів К.Джарвіс назвав введення додаткових, вищих ставок щодо прибутковому податку для заможних верств населення, скасування низки податкових пільг, а також зниження витрат держбюджету.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, витрати - 391,810 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду — 342,005 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.