Глава місії МВФ каже, що поки новий кредит Україні не світить

12:58, 28 травня 2012
Суспільство
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) повернеться до питання відновлення кредитування України у рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації Фонду, зокрема щодо підвищення цін на газ для населення.

Кріс Джарвіс

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава місії МВФ в Україні Кріс Джарвіс на прес-конференції у понеділок у Києві.

Він відзначив, що крім ситуації з тарифами на газ для населення на сьогодні є питання щодо здатності України утримати плановий розмір дефіциту держбюджету, а також низка питань щодо подальшої стратегії розвитку фінансового сектору України

«Є ще нез’ясовані питання, які стосуються виконання програми співпраці України і МВФ, зокрема, які заходи треба вжити для виконання планового показника дефіциту держбюджету, також є питання, які стосуються енергетичної політики і особливо цін на газ, також є питання у банківському секторі, я маю на увазі загальну стратегію розвитку фінансового сектору, - відзначив К.Джарвіс. - Як тільки уряд буде готовий вжити заходів на даних напрямах, місія МВФ буде готова продовжувати дискусії в частині, яка стосуються програми співпраці».

Як повідомляв УНІАН, Місія МВФ працювала в Україні з 21 по 28 травня з метою проведення обговорення питань у рамках Консультацій за Статтею IV у 2012 році.

Представники Місії провели зустрічі з прем`єр-міністром України, головою НБУ, міністром фінансів, міністром палива і енергетики, міністром економічного розвитку і торгівлі, іншими високопосадовцями і представниками бізнесу.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, у рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця поточного року.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати низку вимог, зокрема, підвищити тарифи на газ і теплопостачання для населення.

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