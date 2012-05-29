Офіційний курс валют на 29 травня
04:00, 29 травня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
|Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.2500 (на 28 травня – 799.2500)
100 EUR – 1004.3376 (на 28 травня – 1002.7391)
10 RUR – 2.5112 (на 28 травня – 2.5168).
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