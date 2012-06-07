До Євро-2012 відкрився пункт поглибленого огляду автомобілів на кордоні

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті оновленого пункту пропуску взяли керівники центральної і обласної влади, митники і прикордонники, місцеві жителі і журналісти.

Як повідомив на торжествах начальник Житомирської митниці Микола Тимошенко, "реконструкцію пункту завершили до початку проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу". Він також зазначив, що пункт побудували в рамках виконання заходів Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування і реконструкція державного кордону» на період до 2015 року.

Пункт удосконалює інфраструктуру і збільшує пропускну спроможність "Виступовичів".

Введення його в експлуатацію забезпечить належні умови для переміщення через державний кордон людей, товарів і транспорту і сприятиме зменшенню часу для проведення митних процедур.

На реконструкцію цього пропускного пункту було виділено з державного бюджету більш як 6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що в цілому, Державна прикордонна служба України визначила 32 найбільш зручних пунктів пропуску через держкордон для вболівальників чемпіонату Європи з футболу.