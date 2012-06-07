Нацбанк: система електронних платежів у дні футболу працюватиме як звичайно
04:12, 07 червня 2012Суспільство
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Система електронних платежів у дні проведення матчів чемпіонату Європи з футболу працюватиме у звичайному режимі.
Про це йдеться у листі Національного банку України комерційним банкам.
«Ознайомившись з рекомендаціями Кабінету міністрів про перенесення робочих днів у зв'язку з проведенням матчів Євро-2012, повідомляємо, що 11, 13, 15, 19 і 27 червня 2012 року система електронних платежів НБУ працюватиме у звичайному режимі», – зазначається у документі.
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