Нацбанк: система електронних платежів у дні футболу працюватиме як звичайно

Про це йдеться у листі Національного банку України комерційним банкам.

«Ознайомившись з рекомендаціями Кабінету міністрів про перенесення робочих днів у зв'язку з проведенням матчів Євро-2012, повідомляємо, що 11, 13, 15, 19 і 27 червня 2012 року система електронних платежів НБУ працюватиме у звичайному режимі», – зазначається у документі.