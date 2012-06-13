Україна привезла в Париж бронетехніку і протитанковий комплекс

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони, українську експозицію на виставці, що відкрилася вчора, відвідали керівники ряду іноземних офіційних делегацій.

Так, головнокомандувач тайської королівської армії оглянув натурний зразок БТР-4, відзначивши високу якість української бронетехніки, яка вже експлуатується в Таїланді.

На зустрічі з офіційною делегацією Хорватії керівники ДК “Укроборонпром” і ДК “Укрспецекспорт” обговорили питання співпраці в галузі ремонту і модернізації вертольотів і літаків ВПС цієї країни. Також були порушені питання поставки запасних частин до авіаційної техніки.

Відбулася зустріч Генерального директора ДК “Укроборонпром” Дмитра Перегудова з керівництвом департаменту Міністерства оборони Таїланду, що відповідає за національну оборонну промисловість. Обговорювалися питання спільного збирання на підприємствах Таїланду БТР-3, а також передачі української технології для виробництва в цій країні боєприпасів малого калібру.

Представники Міністерства оборони Сербії під час зустрічі з представниками ДК “Укроборонпром” і ДК “Укрспецекспорт” висловили зацікавленість у використанні українських авіаремонтних потужностей для потреб ВПС цієї країни. Були підняті питання модернізації озброєння військових вертольотів Сербії за участю українських підприємств. Крім того, сербська сторона виявила зацікавленість протитанковим ракетним комплексом “Скіф” українського виробництва.

Також відбулася зустріч з представниками французької компанії DCNS, де обговорювалися питання її можливої участі в програмі “Корвет”.

Виставка триватиме до 15 червня.