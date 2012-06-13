Профспілка вимагає відповісти, як директор ДТРК взагалі міг потрапити на цю посаду

Про це УНІАН повідомили в прес-службі медіа-профспілки.

Причинами такої вимоги називають його "повну невідповідність займаній посаді, запровадження цензури та поліцейські методи керування творчим колективом".

“Ми обурені фактом застосування політичної цензури щодо програми кримськотатарською мовою «Хаберлер» і наступною цинічною брехнею щодо мотивів її зняття з ефіру”, - йдеться в повідомленні.

Як з’ясували в медіа-профспілці, ніяких технічних негараздів з програмою не існувало, вона була вчасно підготовлена до ефіру і єдиною причиною її зняття з ефіру була відсутність позитивного сюжету про діяльність глави держави.

Крім того, наголошується, що В.Гуменюк проявив себе не тільки як цензор, а й як фахівець з досить специфічними уявленнями про методи керування творчим колективом. У квітні 2012 року за його розпорядженням усім працівникам телекомпанії були присвоєні персональні номери, як у в’язниці чи в армії. Проходячи повз охорону, журналісти повинні кожного разу називати свій номер, а не прізвище, заявляють у медіа-профспілці.

“Можливо, пан Гуменюк має таке своєрідне бачення стосунків у журналістському колективі, бо до того він ніколи не працював у цій галузі. Його попереднє місце роботи – керівник управління Державної міграційної служби в Херсонській області”, - заявляють в НМПУ.

В спілці стверджують, що В.Гуменюка мали призначити директором КП «Чисте місто», яке займається прибиранням сміття, і навіть представили у цій якості колективу КП, але щось не склалося і його “кинули з прибиральників до керівництва ЗМІ”.

“Відсутність досвіду керування телебаченням та відсутність відповідної вищої освіти у пана Гуменюка суперечить кваліфікаційними вимогами до посади генерального директора державної телекомпанії.

У зв’язку з цим Комітет НМПУ вимагає від Державного комітету телебачення та радіомовлення України провести службове розслідування, притягнути до відповідальності винних осіб та надати громадськості інформацію щодо обставин та осіб, завдяки яким Валерій Гуменюк був призначений виконуючим обов’язки керівника ДТРК «Крим», що призвело до грубого порушення прав працівників телекомпанії”, - говориться в заяві.

НМПУ не заперечує того факту, що державні телеканали мають висвітлювати діяльність державних та місцевих органів влади більш прискіпливо та детально, ніж це роблять комерційні ЗМІ. Проте наголошують, що таке висвітлення має базуватись на найкращому досвіді вітчизняної та закордонної журналістики, що визначено в кваліфікаційних вимогах Держкомтелебачення та радіомовлення України.