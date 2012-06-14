Іноземці на Хрещатику скаржаться на алергію та перегрів
03:13, 14 червня 2012Суспільство
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У Києві з часу офіційного відкриття фан-зони за медичною допомогою звернулися 107 пацієнтів, 59 з них – іноземці.
Тяжких травм і захворювань немає
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Аллу Арешкович.
За її словами, тяжких травм і захворювань немає, лише садна, алергічні реакції, соматичні захворювання, підняття артеріального тиску, перегрівання. Зареєстровано також 7 звернень іноземних гостей з приводу сильного алкогольного сп’яніння.
Всі вони отримали відповідну допомогу, консультацію спеціалістів та вже виписані з лікарні, сказала А.Арешкович.
Скарг на дії медичного персоналу не надходило, підкреслила вона, додавши, що всі без винятку медичні працівники пройшли атестацію експертами УЄФА.
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