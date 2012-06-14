Іноземці на Хрещатику скаржаться на алергію та перегрів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Аллу Арешкович.

За її словами, тяжких травм і захворювань немає, лише садна, алергічні реакції, соматичні захворювання, підняття артеріального тиску, перегрівання. Зареєстровано також 7 звернень іноземних гостей з приводу сильного алкогольного сп’яніння.

Всі вони отримали відповідну допомогу, консультацію спеціалістів та вже виписані з лікарні, сказала А.Арешкович.

Скарг на дії медичного персоналу не надходило, підкреслила вона, додавши, що всі без винятку медичні працівники пройшли атестацію експертами УЄФА.