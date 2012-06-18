У Полтаві встановлять пам'ятник Раїсі Кириченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Удовиченко.

За його словами, ОДА перерахує на спорудження пам'ятника 600 тис. грн.

Крім того, протягом п'яти років кошти на пам'ятник збирали небайдужі полтавчани.

Пам'ятник планують встановити у центрі міста, біля будівлі обласного радіо на вулиці Раїси Кириченко (раніше – вулиця Рози Люксембург). Співачку буде зображено на повний зріст з широко відкритими обіймами.

Довідка УНІАН. Р.Кириченко (14 жовтня 1943 року, с. Землянки, Полтавська обл. – 9 лютого 2005 року) - народна артистка України, Герой України, лауреат премії імені Шевченка.