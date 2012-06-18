В Україні цього тижня - до 36°

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

Він зауважив, що ці дощі не мають бути надто інтенсивні, проте 22-23 червня під час проходження через територію України активного атмосферного фронту можна чекати випадіння граду, а також шквалисте посилення вітру.

Водночас М.Кульбіда зазначив, що впродовж тижня в Україні утримається спека, яка сягатиме 30-36 градусів майже у всіх регіонах. Лише на заході спека буде меншою – температура переважно становитиме 24-29 градусів.