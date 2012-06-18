В Україні цього тижня - до 36°
12:43, 18 червня 2012Суспільство
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В Україні цього тижня очікуються зливові грозові дощі і висока температура повітря.
|Синоптики прогнозують грози з градом
Він зауважив, що ці дощі не мають бути надто інтенсивні, проте 22-23 червня під час проходження через територію України активного атмосферного фронту можна чекати випадіння граду, а також шквалисте посилення вітру.
Водночас М.Кульбіда зазначив, що впродовж тижня в Україні утримається спека, яка сягатиме 30-36 градусів майже у всіх регіонах. Лише на заході спека буде меншою – температура переважно становитиме 24-29 градусів.
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