Шахрайки обмінювали "старі купюри"

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, напередодні – 20 червня близько 11.00 дві жінки, представившись співробітницями соцслужби, проникли до квартири пенсіонерки, яка проживає в Ленінському районі Запоріжжя, і запропонували немолодій господині обміняти старі гроші на купюри нового зразка. Та погодилася і віддала в руки аферисток гроші у сумі 67300 гривень.

Зараз співробітниками правоохоронних органів ведеться пошук шахрайок.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).