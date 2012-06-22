Шахрайки обмінювали "старі купюри"
04:12, 22 червня 2012Суспільство
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У Запоріжжі шахрайки, під приводом обміну старих купюр на нові, забрали у пенсіонерки 67 300 грн.
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, напередодні – 20 червня близько 11.00 дві жінки, представившись співробітницями соцслужби, проникли до квартири пенсіонерки, яка проживає в Ленінському районі Запоріжжя, і запропонували немолодій господині обміняти старі гроші на купюри нового зразка. Та погодилася і віддала в руки аферисток гроші у сумі 67300 гривень.
Зараз співробітниками правоохоронних органів ведеться пошук шахрайок.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
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