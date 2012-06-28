Майора міліції хочуть судити за наручники

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Олександра Кухара.

За його словами, старший оперуповноважений в особливо важливих справах сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Управління МВС на Південній залізниці під час затримання одного з мешканців Краснограда без законних підстав, усупереч порядку, встановленому чинним законодавством, застосував до останнього спеціальні засоби – наручники, «чим спричинив істотну шкоду правам та інтересам особи».

Стосовно майора міліції порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу). Кримінальний кодекс передбачає в цьому випадку покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Досудове слідство у справі веде Харківська міжрайонна транспортна прокуратура.