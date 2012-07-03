Одеса пахтить аміаком і тухлими яйцями

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації мерії, зокрема, «на вулиці Хуторській екологами встановлено перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) вуглеводнів (у 8 разів) і сірководню (у 2 рази). На розі вулиць Добровольського і Паустовського також зафіксовано перевищення ГДК по сумі вуглеводнів у 2,5-3 рази».

Інструментальні виміри проводилися в 36-ти точках на межі санітарно-захисної зони підприємств нафтогазового комплексу Суворовського району Одеси з 1 квітня по 26 червня пересувною муніципальною лабораторією. Відібрано 216 проб і проведено виміри концентрацій по 8 інгредієнтам: діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки й сумі вуглеводнів. Всього виконано 1 тис. 728 визначень забруднюючих речовин, інформують екологи.

В управлінні повідомляють, що на різкий неприємний запах скаржаться також одесити, які живуть на вулицях Ізвестковій, Ольгієвській, Бадаєва, Краснослобідській, Торговій та інших.