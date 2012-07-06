Кількасот протестувальників вистояли третю ніч біля Українського дому

Кілька сотень людей у Києві продовжують акцію біля Українського дому – на знак протесту проти ухвалення Верховною Радою закону "Про засади державної мовної політики". Про це пише Тиждень.

На Європейській площі столиці протестувальники вистояли третю ніч.

Мирний настрій порушила тільки історія з біотуалетами: беркутівці забороняли їх встановити.

«Шоста ранку. За ніч мали невелику бійку з Беркутом.Вони не дозволяли встановити нам біотуалет !!!:) Це повний ідіотизм ! Туалет ми таки встановили. Цілу ніч для нас виконували свої твори співаки і поети.Доній і Стець були чудовими ведучими концерту! Отже ми весело і цікаво вистояли третю ніч. Вітаю!», - написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Андрій Парубій.

Поза тим, під час інциденту з біотуалетом у мітингувальників вкрали два прапора "Батьківщини", повідомив один з протестувальників Gazeta.ua.

Український дім прикрашенний написаними від руки плакатами: "Я протестую проти байдужості українця", "Zek, йди геть", "Не віддамо Кремлю наш суверенітет" та інші.

Люди спали прямо на сходах та на тротуарі, застеливши каремати.

Нагадаємо, акція розпочалася у вівторок, коли кілька опозиційних депутатів Верховної Ради оголосили голодування після ухвалення парламентською більшістю закону, авторами якого є регіонали Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.

Згодом до депутатів долучилися протестувальники. 4 липня вони унеможливили проведення в Українському домі підсумкової прес-конференції Віктора Януковича. Кілька разів у силовий спосіб демонстрантів намагалися відтіснити від будівлі співробітники загону спецпризначення "Беркут".