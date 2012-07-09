Під Небилицею маршрутка врізалася в дерево: є жертви
08:40, 09 липня 2012Суспільство
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На Київщині мікроавтобус врізався у дерево: одна людина загинула і дев’ятеро госпіталізовані.
Проводиться розслідування
Учора о 20.35 поблизу с. Небилиця Макарівського району Київської області на 61-му км автошляху Київ - Чоп мікроавтобус „Пежо” з’їхав у кювет та врізався у дерево.
Як повідомляє прес-служба МНС, одна людина загинула і дев’ятеро госпіталізовані до Макарівської районної центральної лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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