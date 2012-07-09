Прес-конференція з приводу «Дня фаната України»

Запрошуємо вас на прес-конференцію з приводу першого в історії України святкування урочистого заходу «Дня фаната України», що буде проходити 21 липня у Києві!

На прес-конференції відомі зірки шоу-бізнесу, активісти фанатського руху, які започаткували та входять до «Партії фанатів України», презентують свою ідею, оприлюднять Кодекс Партії та розкажуть про її найближчі плани.

Спеціальний гість прес-конференції – сер Річард Левове Серце.

Учасники прес-конференції матимуть нагоду висвітлити інформацію про ідею встановити перший в світі фанатський рекорд, який увійде до «Книги рекордів України».

Чекаємо на вас 10 липня 2012 р. о 12:30 за адресою: вул. Хрещатик, 4 (інформаційна агенція УНІАН).

Акредитація обов'язкова, звертайтеся за телефоном +38 095 136 14 90

(Марго Фан) або пишіть за адресою: e-mail: partiya.fanativ.ukrainy@gmail.com

Партія фанатів України