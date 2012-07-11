Головний дієтолог радить улітку їсти менше м'яса

Як передає кореспондент УНІАН, про це головний дієтолог Міністерства охорони здоров’я України Олег Швець повідомив на прес-конференції.

За словами медика, влітку раціон людини має бути збалансованим, зокрема, слід обмежити вживання солі, цукру, насичених жирів, бо це може призвести до загострення хвороб, до виникнення декомпенсації.

«Зокрема, вживання великої кількості солі викликає збільшення об’єму циркулюючої крові, що призводить до набряків, ускладнення серцевої недостатності у людей. Протягом літа слід вживати найбільш здорові продукти: овочі, фрукти, продукти з цільних злаків та рибу. Їх треба споживати у максимальному об’ємі», - зазначив О.Швець.

Натомість, підкреслив дієтолог, слід обмежити вживання шкідливих продуктів – зі значним вмістом жиру, солі та цукру, а також м’ясо.

О.Швець також додав, що влітку для нормального обміну речовин людина має вживати достатню кількість рідини. На першому місці – вода, далі чай, кава, інші напої слід вживати в обмеженій кількості, підкреслив дієтолог.

«Питання «скільки пити» - дискутабельне й серед експертів. Воно індивідуальне, залежить від фізичної активності, від кліматичних умов… Експерти, зокрема, радять звертати увагу на колір сечі, якщо вона темна – людина вживає недостатню кількість рідини, якщо світлого кольору – достатню», - зауважив О.Швець.