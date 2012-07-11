Військові льотчики тепер літають вдвічі більше

Про це повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України з посиланням на командувача Повітряних сил Збройних сил України Юрія Байдака.

«У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, за перше півріччя в авіаційних бригадах майже вдвічі зросла кількість проведених льотних змін. Зважаючи на те, що загальний наліт льотчиків Повітряних сил зріс більше, ніж у два рази, відповідно, вдвічі зріс показник нальоту на одного льотчика», – сказав Ю.Байдак.

Він підкреслив, що особливо відчутний приріст льотних годин відмічений у курсантів льотного факультету Харківського університету Повітряних сил. За даними Ю.Байдака, за 1 півріччя минулого року наліт на одного курсанта складав менше 2 годин, за 1 півріччя 2012 року – 12 годин.

«Упродовж півріччя до бригад тактичної авіації стабільно надходила відремонтована і модернізована на підприємствах вітчизняного ОПК техніка. Льотчики одразу починали нести на ній бойове чергування, виконувати інші польотні завдання. Впевнений, що за результатами року буде виконано і наступне завдання міністра оборони – не менше 40 годин нальоту на екіпаж за підсумками року», – наголосив Ю.Байдак.