Головлікар: реакція Тимошенко вже зрозуміла

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав головний лікар цієї клініки Михайло Афанасьєв.

«Графік лікування розписаний без обмеження строків. Зараз триває період поступових призначень. Тому таких жорстких рамок по два-три дні вже немає, вже зрозуміла реакція пацієнтки, що потрібно робити, тому написано без строків закінчення», - сказав М.Афанасьєв.

Він зауважив, що не володіє на сьогодні інформацією, коли з берлінської клініки «Шаріте» прибуде наступний лікуючий лікар Ю.Тимошенко.

М.Афанасьєв також сказав, що не володіє інформацією, хто буде її наступним лікуючим лікарем.