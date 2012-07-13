Головлікар: реакція Тимошенко вже зрозуміла
00:08, 13 липня 2012Суспільство
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Графік лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у Центральній клінічній лікарні Укрзалізниці у Харкові розписаний без обмеження строків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав головний лікар цієї клініки Михайло Афанасьєв.
«Графік лікування розписаний без обмеження строків. Зараз триває період поступових призначень. Тому таких жорстких рамок по два-три дні вже немає, вже зрозуміла реакція пацієнтки, що потрібно робити, тому написано без строків закінчення», - сказав М.Афанасьєв.
Він зауважив, що не володіє на сьогодні інформацією, коли з берлінської клініки «Шаріте» прибуде наступний лікуючий лікар Ю.Тимошенко.
М.Афанасьєв також сказав, що не володіє інформацією, хто буде її наступним лікуючим лікарем.
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