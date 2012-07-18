У в'язниці свої таємниці, і вони охороняються

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області, керівник однієї з установ Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області впродовж 2011 року систематично порушував спеціальний режим охорони секретних документів. У результаті із секретними документами ознайомилася стороння особа.

Слідчі УСБУ порушили кримінальну справу за ст.328 (розголошування державної таємниці) Кримінального кодексу України.