У в'язниці свої таємниці, і вони охороняються
00:45, 18 липня 2012Суспільство
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У Донецькій області співробітники Служби безпеки України розкрили факт розголошування відомостей, що становлять державну таємницю.
Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області, керівник однієї з установ Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області впродовж 2011 року систематично порушував спеціальний режим охорони секретних документів. У результаті із секретними документами ознайомилася стороння особа.
Слідчі УСБУ порушили кримінальну справу за ст.328 (розголошування державної таємниці) Кримінального кодексу України.
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