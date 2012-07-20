У міліції визнали, що її співробітник побив студента в Миколаєві

Про це повідомляє Сектор зв`язків із громадськістю Управління МВС у Миколаївській області.

"Із пояснень постраждалих і в ході перевірки було встановлено, що до бійки причетний 21-річний співробітник міліції одного з райвідділів Миколаївського міського управління УМВС, який надав обгрунтоване пояснення обставин події", - сказано в повідомленні.

Зібрані матеріали у справі передано до прокуратури Центрального району Миколаєва для ухвалення відповідного рішення.

Як повідомляв УНІАН, у соціальних мережах з`явилося повідомлення про те, що нібито п`яний співробітник Корабельного РВВС Миколаєва по-звірячому побив соліста групи «Едельвейс», студента миколаївського Університету кораблебудування Сергія К.. Також в Інтернеті розміщено фото постраждалого. Друг Сергія К. викликав міліцію й швидку допомогу.

За цим фактом порушено справу за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).