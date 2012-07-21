В Україні склали рейтинг найкомфортніших міст країни

При оцінюванні бралися до уваги населення, середня освіта, дошкільне виховання, житлово-комунальні послуги, медичні умови, торговельна та спортивна інфраструктури, ресторани, парки, дороги, громадський транспорт і міжміське транспортне сполучення.

"Кожну добу комунальні служби Чернівців на офіційному сайті міської ради звітують про виконану роботу: метражі прочищених каналізацій, число відремонтованих ліфтів і навіть лампочок, вкручених у вуличні ліхтарі. Цікаво, що по жодному з параметрів це місто не набрало максимального балу, але зате за всіма показниками отримало впевнені хороші оцінки. Це і вивело Чернівці на перше місце списку ", - пише Фокус.

Список двадцятки найкомфортніших міст країни:

1. Чернівці (371 бал)

2. Київ (361 бал)

3. Ялта (360 балів)

4. Харків (347 балів)

5. Донецьк (345 балів)

6. Херсон (340 балів)

7. Дніпропетровськ (315 балів)

8. Трускавець (311 балів)

9. Івано-Франківськ (298 балів)

10. Ужгород (282 бали)

11. Львів (277 балів)

12. Мукачево (266 балів)

13. Рівне (265 балів)

14. Славутич (258 балів)

15. Севастополь (256 балів)

16. Ладижин (249 балів)

17. Керч (239 балів)

18. Одеса (236 балів)

19. Кривий Ріг (235 балів)

20. Євпаторія (228 балів)