У лікарні померла одна з жінок, травмованих під час аварії у Польщі

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар поліції Лодзького воєводства, на території якого сталася ДТП, Йоанна Концка.

Вона зазначила, що внаслідок аварії на місці загинуло 8 осіб, більшість з яких є громадянами України, а двоє жінок були доставлені до лікарні.

"На жаль, ми отримали інформацію, що одна із жінок, котра була доставлена до лікарні, померла", - сказала співрозмовник агентства.

Вона додала, що життю ще однієї пораненої, 21-річній громадянці України, нічого не загрожує.

Прес-секретар не уточнила, скільки українців загинуло в цьому ДТП, зазначивши, що слідчі ще продовжують ідентифікацію тіл.

Вона також додала, що аварія забрала життя шести жінок та трьох чоловіків віком від близько 20 до 50 років.