У лікарні померла одна з жінок, травмованих під час аварії у Польщі

12:27, 30 липня 2012
Суспільство
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У лікарні померла одна з двох жінок, травмованих під час сьогоднішньої аварії поблизу польського міста Лодзь.

Фото з сайту Gazeta Wyborcza

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар поліції Лодзького воєводства, на території якого сталася ДТП, Йоанна Концка.

Вона зазначила, що внаслідок аварії на місці загинуло 8 осіб, більшість з яких є громадянами України, а двоє жінок були доставлені до лікарні.

"На жаль, ми отримали інформацію, що одна із жінок, котра була доставлена до лікарні, померла", - сказала співрозмовник агентства.

Вона додала, що життю ще однієї пораненої, 21-річній громадянці України, нічого не загрожує.

Прес-секретар не уточнила, скільки українців загинуло в цьому ДТП, зазначивши, що слідчі ще продовжують ідентифікацію тіл.

Вона також додала, що аварія забрала життя шести жінок та трьох чоловіків віком від близько 20 до 50 років.

 

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