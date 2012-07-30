На Прикарпатті вбили десятикласника

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілим виявився 15-річний місцевий мешканець, учень десятого класу. На тіло неподалік дороги випадково натрапив 47-річний селянин, який одразу звернувся до правоохоронців.

На даний час проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення особи, яка вчинила злочин.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).