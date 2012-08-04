У Житомирській області горять три гектари торф’яників

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі територіального управління МНС України у Житомирській області, з 30 липня, коли виникла пожежа торф’яників, до її ліквідації залучалися підрозділи МНС, а також працівники державного підприємства «Білокоровицький лісгосп» та місцевого торфобрикетного заводу. Вогнеборцям вже майже вдалося локалізувати пожежу на торфовищах, однак торф продовжує горіти окремими осередками на площі близько трьох гектарів.

Загрози подальшого розповсюдження вогню немає, запевняють рятувальники.

Окрім обласного Територіального управління МНС, ситуацію також контролю прокуратура області, розповіла сьогодні УНІАН керівник прес-служби обласної прокуратури Тетяна Гоша.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня о 14:45 на землях запасу Новоозерянської селищної ради Олевського району Житомирської області виникло загоряння осередків торфу загальною площею 9 га.