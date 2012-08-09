У Херсоні зарізали представника Російського морського реєстру судноплавства

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на управління МВС у Херсонській області.

За даними міліції, 56-річний житель Херсона помер вранці в середу в кареті “швидкої допомоги” від одержаного поранення.

"Попередня причина смерті - гостра втрата крові в результаті проникаючого ножового поранення живота", - говориться в повідомленні.

З місця злочину вилучено речі потерпілого. На місце події виїжджало керівництво обласного управління МВС, Херсонського міського управління міліції та Суворовського райвідділу міліції.

За цим фактом порушено кримінальну справу за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України "умисне вбивство". В даний час проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника і з'ясування всіх обставин злочину.

Як уточнили в Одеському регіональному управлінні реєстра, вбитий Геннадій Курлов, він керував херсонською ділянкою Миколаївського відділення Російського морського регістра судноплавства.

Російський морський реєстр судноплавства має кілька підрозділів в Україні - в Одесі, Ізмаїлі, Києві, Криму, Маріуполі, Миколаєві і Севастополі. До Миколаївського підрозділу входить херсонська ділянка. Підрозділ в Ізмаїлі включає ще три ділянки.