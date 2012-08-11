Тіло 5-річного хлопчика спливло ще до прибуття водолазів
01:28, 11 серпня 2012Суспільство
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У Кременчуці (Полтавська обл.) у річці Сухий Кагамлик втопився 5-річний хлопчик.
Про це повідомила прес-служба міського управління міліції.
За їх даними, трагедія сталася в четвер ввечері. Обставини події з'ясовуються, проте відомо, що хлопчик був на річці разом зі своїми батьками і грався на березі.
Після зникнення дитини на місце були викликані водолази, проте тіло дитини спливло до моменту їх прибуття.
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