У Росії продовжують фіксувати спалахи африканської чуми

Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд), нові спалахи зафіксовано у Тверській області і на Кубані.

«При дослідженні у Всеросійському науково-дослідному інституті ветеринарної вірусології і мікробіології проб патологічного матеріалу, відібраного від свиней, що загинули внаслідок падежу в одному із селянсько-фермерських господарств у селі Мішутіно Торжоцького району Тверської області, виділено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, при дослідженні в Кропоткінській крайовій ветеринарній лабораторії проб патологічного матеріалу, відібраного від свиней, що загинули внаслідок падежу на свинотоварній фермі № 1 ТОВ «НАТ», Тимашевського району Краснодарського краю, виділено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней.

На момент спалаху інфекції на фермі було 2 813 свиней.

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в Краснодарському краю Росії оголошено режим надзвичайної ситуації у зв'язку із спалахом африканської чуми свиней (АЧС).

Україна раніше заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв'язку із спалахом на території області африканської чуми свиней.

Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

В осередку виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіноне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, які захворіли, гине.