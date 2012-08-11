Міністр: Нікітський ботанічний сад має розробити ринкову стратегію

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства, про це заявив міністр Микола Присяжнюк на робочому засіданні, присвяченому святкуванню 200-річчя Нікітського ботсаду.

За словами М.Присяжнюка, ряд проблем, перед якими постав Нікітський ботанічний сад, потребують вирішення.

«Керівництву установи було поставлено завдання розробити стратегію розвитку саду з урахуванням ринкових умов. Проте не шляхом будівництва житла або баз відпочинку на його території, а завдяки створенню зон, де будуть зібрані екзотичні й унікальні сорти рослин, дерев, розвиватися тепличне господарство», - сказав міністр.

Він також зазначив, що потрібно прискорити динаміку оновлення саду, як це було раніше. «Я переконаний, що підготовка до святкування дасть поштовх для вирішення ряду проблем, які зараз стоять перед установою», - зазначив М.Присяжнюк.

Довідка УНІАН. Нікітський ботанічний сад — комплексна науково-дослідна установа, що веде роботи з питань плодівництва і ботаніки. Входить до системи Національної академії аграрних наук України. Розташований на Південному березі Криму.