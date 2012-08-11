Цього року в Криму вже відпочили 4 мільйони людей

За даними влади, близько 80% курортників вважали за краще жити на півострові в приватному секторі.

Цікава тенденція: порівняно з тим самим періодом минулого року відзначається негативна динаміка турпотоку в Ялті та інших регіонах південного берега, при цьому зросла кількість відпочивальників у Судаксько-Феодосійському регіоні. Міністерство туризму Криму пов'язує таку ситуацію з активною рекламною кампанією Судака. Місто цього року відзначає 1800-річчя.

Як повідомляв УНІАН, кримська влада розраховує на приїзд близько 6 мільйонів туристів у 2012 році.