М'ясо корови, яка загинула від сибірки, потрапило в торговельну мережу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мелітопольського міськвиконкому, ця інформація була озвучена під час екстреної виїзної наради керівництва Запорізької облдержадміністрації, Мелітопольської райдержадміністрації та Мелітополя.

«Поодинокий випадок падежу великої рогатої худоби було зафіксовано в селі Вознесенка на пасовищі, пізніше лабораторні дослідження показали, що полуторарічна телиця була інфікована сибірською. При цьому, до з'ясування причини загибелі тварини, селяни спробували реалізувати м'ясо. Як встановили правоохоронці, 2 кг небезпечної яловичини придбали жителі Мелітополя, і майже повністю встигли їх з'їсти, ще 10 кг - потрапили на одну з баз відпочинку Кирилівки», - цитує прес-служба, озвучені під час виїзної наради дані.

Згідно з офіційними даними мерії Мелітополя, після встановлення факту реалізації м'яса загиблої тварини через торгову мережу «було вжито заходів для розшуку городян, які купили м'ясо, і до середини суботи, 18 серпня, цих людей було знайдено. Їх одразу оглянули медики і призначили профілактичне лікування, як і трьом працівникам магазина «Євгенія» на Новому Мелітополі, де було реалізована яловичина».

За інформацією завідувачки епідвідділу Мелітопольської міської санепідемстанції Лариси Саприкіної, цю торгову точку було опечатано, а пізніше з неї були вилучені інші продукти, які були поряд на прилавку з інфікованим м'ясом, у приміщенні було проведено дезинфекцію. У зв'язку з оголошенням карантину з сибірки на території Мелітопольського району в місті посилено контроль над реалізацією м'ясних і молочних продуктів у торговій мережі та на ринках.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня в селі Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області у загиблої корови було виявлено сибірку.

За інформацією епідеміологів, сибірка (карбункул злоякісний, антракс) - особливо небезпечна інфекційна хвороба для тварин і людини. Джерелом інфекції є хворі сільськогосподарські тварини: велика рогата худоба, коні, осли, вівці, кози. Домашні тварини - кішки і собаки до сибірки мало сприйнятливі.

Інфікування людини відбувається при догляді за сільськогосподарськими тваринами і обробці м'яса. Крім цього, зараження відбувається також при контакті з продуктами тваринництва - шерстю, шкірою, хутром і щетиною. Інфекція може потрапити в організм людини з грунту, в якому спори сибірки можуть перебувати впродовж кількох років. Збудник сибірки - бацила антрацис.