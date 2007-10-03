Газпром заспокоює Європу та заявляє, що українські вибори ні до чого

"Газпром" має намір виконати свої зобов`язання перед європейськими партнерами, незважаючи на проблеми з невиплатою Україною боргу за російський газ.

Про це заявив виконавчий директор з комунікацій "Газпром експорту" Ілля КОЧЕВРІН, передає ПРАЙМ-ТАСС.

"Ми розділили контракти з Україною щодо постачання і транзиту газу", - пояснив І.КОЧЕВРІН, відповідаючи на запитання, як вплине на європейських споживачів борг української сторони (понад 1,3 млрд. дол.) і можливе скорочення постачань газу Україні. "Всі зобов`язання перед європейськими споживачами будуть виконані", - запевнив І.КОЧЕВРІН. За його словами, про ситуацію з Україною "Газпром" повідомив і Єврокомісію.

І.КОЧЕВРІН, утім, зазначив, що ніякої дати початку скорочення постачань не існує, і "ми продовжуємо переговори з Україною (на рівні компаній) і сподіваємося вирішити цю проблему". За його словами, попередження концерну про можливе скорочення постачань не є спробою вплинути на політичну ситуацію в Україні.

Він додав, що однією з причин виниклої проблеми із заборгованістю може бути "довгий ланцюг внутрішніх неплатежів в Україні". Газ з РФ поставляється "за ланцюжком "РосУкрЕнерго" - "УкрГгаз-Енерго" - споживачі України і "Нафтогаз України".

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня «Газпром» надіслав своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми з постачання газу в Україну. Заборгованість української сторони за постачання газу становить понад 1,3 млрд. доларів, йдеться в повідомленні прес-служби газового холдингу.

Того ж дня Європейська комісія закликала «Газпром» і українські власті якомога швидше врегулювати проблему боргу української сторони.

Сьогодні, 3 жовтня, під час засідання Кабміну прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру палива та енергетики Юрію БОЙКУ провести попередні переговори в Москві у зв`язку із заявою РАТ «Газпром». «Треба порадитися з Президентом і, найімовірніше, я теж поїду працювати над цим питанням», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що уряд має намір докласти зусиль для збереження ціни на газ для України на існуючому рівні, а також «зберегти відносини з нашим партнером в цих питаннях».

На рубежі 2005-2006 років конфлікт навколо цін на газ для України привів до його короткочасного відключення і збою постачань в Європу.