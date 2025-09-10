Уночі стало відомо, що країна-агресор підняла в небо 8 Ту-95МС. Як зазначили моніторингові пабліки, такої кількості не було давно.

Росія запустила з південного напрямку ракети "Калібр", а загалом у повітряному просторі України перебувають уже кілька десятків російських крилатих ракет.

Дані про кількість ракет різняться, моніторингові канали повідомляють, що наразі крилаті ракети летять курсом на захід, а зі сходу і півночі заходять нові.

"Росія запустила багато ракет, також тривають атаки дронами, які є загрозою не тільки для наших людей. Країна-терорист продовжує війну, хоча постійно декларує бажання миру", - прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За даними Повітряних сил, ракети летять також у напрямку Житомира, Київської області, Вінниці.

Нещодавно монітори вказали, що у Вінниці було чути вибухи, крім того, група із 5 ракет летить курсом на Львів.

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня окупанти завдали масованого удару по Україні, у Києві горіла будівля Кабінету міністрів. Загалом через обстріл РФ 7 вересня в столиці загинуло троє людей, серед яких дитина.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап висловив думку, що ворожий удар по будівлі уряду був показовим.

Також експерти вказували, що за серпень РФ накопичила серйозну кількість ракет і ударних дронів для атак по Україні.

