Ймовірно, Польща вперше збиває російські "Шахеди" в своєму небі, що залетіли з території України.

В ніч на середу, 10 вересня Росія здійснює чергові масовані удари по об'єктах, розташованих на території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору Командувач Оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща запустив усі необхідні процедури, йдеться в повідомленні оперативного командування Польщі в соцмережі Х.

"У нашому повітряному просторі діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - йдеться в повідомленні.

Також в Польщі додали, що ці дії несуть превентивний характер та спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони ризику.

"Оперативне командування ЗСР моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додало оперативне командування Польщі.

Згідно з даними моніторингових сайтів, в Польщі також закрили аеропорт "Жешув" через "військову активність". Відомо, що в місті діє хаб, через який здійснюється забезпечення української армії західним озброєнням.

Також за попередньою інформацією, в небі Польщі може перебувати близько 10 ворожих БПЛА.

Як повідомляють в соцмережах, в Любліні також закритий повітряний простір над аеропортом Любліна — цивільні літаки облітають його стороною. В мережі є відео, як в місті чути, ймовірно, роботу ППО.

Польща і Україна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада Міністрів Польщі схвалила новий законопроєкт, який має врегулювати питання підтримки іноземців, зокрема, українців. Йдеться про виплати іноземцям в межах таких соціальних програм як "800+", "Добрий старт" і "Активні батьки". Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський пояснив, що схвалений Радою міністрів законопроєкт – це відповідь на вето президента Польщі Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців, які перебувають у Польщі.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна стала членом елітного клубу з 20 країн світу з економікою в трильйон доларів. Він додав, що економічне зростання країни випереджає великі держави. Вказується, що валовий внутрішній продукт Польщі зріс на 3,4% у другому кварталі цього року, що забезпечило їй місце серед найшвидше зростаючих економік Європи.

