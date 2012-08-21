В Україні оголосили штормове попередження

Вдень 21 серпня в Україні, крім півночі Лівобережжя, місцями очікуються грози, у західних областях - сильні дощі, у західній та південній частині - місцями шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, який оголосив штормове попередження в Україні на 21 серпня.