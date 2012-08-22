Росія офіційно вступила до СОТ: вона - між Самоа та Вануату

Сусідами Росії за часом вступу в організацію є дві невеликі острівні держави Океанії. Нещодавно 155-м учасником СОТ стала держава Самоа, яка наприкінці минулого року відзначилася рішенням скасувати 30 грудня, щоб жити за часом Східної півкулі.

Буквально через кілька днів компанію їй складе Вануату, яка з'являється на інформаційних стрічках завдяки частим землетрусам і визнанню незалежності Абхазії.

На сьогодні СОТ складається з 80% країн світу, на їх частку припадає 97% світового торговельного обігу.

Процес вступу Росії до СОТ тривав 18 років - з 1993 року. Ще 31 держава нині в стадії переговорів щодо вступу до СОТ, зокрема це Білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан та інші. Штаб-квартира СОТ розташована в Женеві.

РБК