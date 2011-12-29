Жителі двох держав заснуть сьогодні, а прокинуться в суботу

Дві острівні держави в Тихому океані - Самоа і Токелау - сьогодні опівночі переведуть годинник на добу вперед - у них не буде п`ятниці, а настане відразу субота - 31 грудня.

Як повідомляє радіо «Свобода»,влада цих країн вирішила підлаштуватися під своїх світових торгових партнерів - сусідніх Нову Зеландію та Австралію, які знаходяться по інший бік лінії зміни дат.

Прем`єр-міністр Самоа Саїлеле МАЛІЄЛОГАЇ заявив, що через велику різницю в часі раніше при веденні бізнесу втрачалися два робочих дня на тиждень.