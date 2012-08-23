У Чернігові відбудеться народний форум «Всі на захист Ялівщини!»

24 серпня 2012 року о 15:00 в м. Чернігові на території урочища Ялівщина (заїзд з вул. Проектної) розпочнеться народний форум «Всі на захист Ялівщини!».

Чернігівські громадські організації і жителі Чернігова вимагають припинити забудову на території урочища і надати йому статус Регіонального ландшафтного парку.

В програмі заходу:

Свято для дітей за участю аніматорів, конкурси, призи для дітей і батьків.

Екологічний квест.

Святковий суботник «Разом врятуємо Ялівщину!».

Майстер-клас Миколи Костюченка.

Історична вікторина з призами.

Презентація проекту Регіонального ландшафтного парку за участю провідних екологів Чернігова та Києва.

Зелена сцена. Чернігівські актори на захист Ялівщини.

Мітинг «Разом захистимо Ялівщину!».

Концерт творчої молоді Чернігова «Це моя Ялівщина!».

Організатор акції – об’єднання громадських організацій «Нові перспективи Ялівщини».

Захід відбувається за підтримки народного депутата України Валерія Дубіля.

Довідка.

Ялівщина – історична місцевість у північно-східній частині міста Чернігова (Деснянський район).

Назву місцевість одержала від прізвища власника млина на річці Стрижні райця В. Ф. Яловицького (право на володіння млином йому було підтверджено універсалом гетьмана Дем’яна Многогрішного від 13 червня 1672 року).

У 1890-х роках на Ялівщині висаджені верес, сосна, ялина, ірга, черемха та інші дерева та кущі. Особливо багато для озеленення зробив член міської думи В. В. Нерода.

Після Великої Вітчизняної війни радгосп «Деснянський» висадив у Ялівщині фруктові дерева, а також липу, березу, тополю, білу акацію тощо.

Парк на території Ялівщини – пам’ятка садово-паркового мистецтва (з 1972 року). Його площа – 83 га.

Телефони: (068)833-33-33, (050)465-03-11

Веб-сайт: www.park-rlp.com.ua

E-mail: park-rlp@1gb.ua