У Львові розстріляли машину кримінального авторитета «Морди»

Про це повідомило УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, невідомі розстріляли джип на вулиці Князя Романа неподалік піцерії. На місці події очевидці побачили велику кількість гільз. Місце оточено працівниками міліції.

За даними джерела, загинув водій, а поранено відомого 45-річного кримінального авторитета на прізвисько „Морда”, на якого декілька років тому вже була спроба замаху.

У Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області кореспондента УНІАН підтвердили інформацію про те, що невідомі розстріляли автомобіль на вулиці Князя Романа у Львові, одна особа загинула, одна людина в лікарні.

„На місці події працює слідчо-оперативна група”, - заявили у ВЗГ й відмовились надати інші деталі.