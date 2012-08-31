Акваторія Чорного моря стала державним заказником

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

В.Янукович оголосив ботанічним заказником загальнодержавного значення «Мале філофорне поле» погоджену в установленому порядку природну акваторію Чорного моря площею 385 квадратних кілометрів із координатами: А - 45°48'03" північної широти та 33°10'06" східної довготи; В - 45°54'29" північної широти та 33°09'12" східної довготи; С - 45°59'00" північної широти та 33°06'00" східної довготи; D - 45°59'00" північної широти та 33°21'00" східної довготи; Е - 45°57'07" північної широти та 33°24'15" східної довготи; F - 45°48'33" північної широти та 33°23'50" східної довготи.

Кабінет міністрів України має забезпечити у тримісячний строк затвердження в установленому порядку положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення «Мале філофорне поле» а також передачу акваторії, оголошеної цим указом заказником загальнодержавного значення, під охорону науково-дослідній установі «Український науковий центр екології моря», що належить до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України, з оформленням охоронного зобов'язання.