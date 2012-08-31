У Києві під час одержання хабара затримали директора елітної гімназії
15:56, 31 серпня 2012Суспільство
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Прокуратурою столиці спільно з працівниками УСБУ в Києві затримано директора однієї з елітних столичних гімназій під час одержання хабара в розмірі 5 тис. грн.
Скандал напередодні Першого дзвоника
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.
Вказані кошти освітянин вимагав та одержав від батька за влаштування його сина до 2 класу навчального закладу.
Наразі триває огляд місця події. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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