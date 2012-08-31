У Києві під час одержання хабара затримали директора елітної гімназії

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

Вказані кошти освітянин вимагав та одержав від батька за влаштування його сина до 2 класу навчального закладу.

Наразі триває огляд місця події. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.