ЗМІ: В Україні у МТС хочуть забрати ім'я

Господарський суд Києва взяв до розгляду позов про визнання недійсними міжнародних реєстрацій чотирьох товарних знаків, що належать найбільшому російському стільниковому операторові ВАТ "Мобільні ТелеСистеми" (МТС), про це повідомляють РІА «Новости».

Позов подано 5 липня українським ТОВ "МТС", зареєстрованим в Сімферополі, уточнюється в повідомленні.

У МТС не згодні з пред'явленим позовом і заявляють, що компанія діє строго в рамках міжнародного та українського законодавства і на законних правах використовує в Україні товарні знаки, що мають міжнародну реєстрацію.

Як заявила прес-секретар МТС Валерія Кузьменко, компанія готова відстоювати свої права в суді.

Вона пояснила, що фірмове найменування "МТС", під яким сьогодні надає послуги зв'язку 100%-ва дочірня компанія ВАТ "МТС" в Україні, зареєстровано в 1993 році, відразу після утворення акціонерного товариства, а найменування ТОВ "МТС", що належить позивачу, зареєстровано через вісім років - у 2001 році.

Кузьменко нагадала, що в рамках Паризької конвенції з охорони промислової власності, учасниками якої є і Росія, і Україна, права на фірмове найменування охороняються по всій території країн-учасниць конвенції без необхідності реєстрації товарного знаку на території кожної держави.

"Тому ВАТ"МТС" має пріоритетне право на зазначене фірмове найменування і відповідні йому товарні знаки, в тому числі і на території України", - заявила представник російського оператора.

За наявною у російської компанії інформацією, ТОВ "МТС" не веде комерційної діяльності вже протягом декількох років; раніше ця компанія здійснювала діяльність тільки на території Автономної Республіки Крим, додала Кузьменко.

"Ми розцінюємо цей позов, як спробу окремих впливових структур поживитися за рахунок сильного бренду. Така практика, на жаль, не рідкісна, у світі відомо багато прикладів нападок на відомі бренди з метою отримання фінансової наживи", - завершила прес-секретар МТС.