МТС розповів, як планує знизити тарифи, - АМКУ незадоволений

Вже підготований список тарифів, які будуть переглянуті, пише Комерсант-Україна.

Втім, в АМКУ вважають, що цього недостатньо, і вимагають від оператора скоротити рентабельність вдвічі.

Як стало відомо, з 1 серпня в тарифному плані "Супер МТС" (використовують близько 4 млн осіб - 20% абонентів МТС) знизиться вартість внутрішньомережевих дзвінків поза безкоштовними пакетами хвилин - з 0,75 до 0,6 грн/хв., а також дзвінків на номери інших операторів поза домашнім регіоном - з 1,2 до 1,1 грн/хв. У тарифах для абонентів передплаченого сервісу і контрактників зменшиться вартість дзвінків на стаціонарні телефони - на 17%, до 1 грн/хв. Вартість MMS для всіх абонентів МТС також знизиться - на 13%, до 1,05 грн.

Однак таке скорочення не влаштовує АМКУ, який вимагає від операторів знизити рентабельність вдвічі. "У країнах Європи рентабельність мобільного оператора становить 30-40%, а у нас - до 60%. Ми вимагаємо, щоб компанії зменшили цю цифру, а для цього їм необхідно повністю переглянути тарифну політику", - заявив перший заступник голови АМКУ.

Раніше він заявляв, що найбільший оператор "Київстар" також виконав вказівки комітету не повною мірою - знизив вартість дзвінків лише в одному тарифі. Вчора Рафаель Кузьмін повідомив, що комітет все ще розглядає пропозиції операторів.

Більшість знижень стосуються рідко використовуваних послуг, тому не принесуть значних втрат компанії, відзначають аналітики. "Абоненти рідко виходять за рамки передплачених хвилин в пакеті або виїжджають за межі того регіону, в якому діє їхній тариф", - відзначає аналітик Concorde Capital Олександр Паращій.

Втім, якщо комітет наполягатиме на зниженні рентабельності, операторам буде вигідніше заплатити штраф. "Зараз на кожній витраченій абонентом гривні оператор заробляє 50 коп. Якщо він виконає вимоги АМКУ, то буде заробляти 30 коп., а якщо заплатить 10% штрафу - 40 коп.", - пояснює Паращій.