Посол Японії підбив підсумок минулих 20 років

Про це він сказав під час прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання про підсумки співпраці України та Японії за 20 років дипломатичних відносин між країнами.

Т.Саката відзначив, що найбільш активно, на його думку, Україна та Японія співпрацюють у сферах економіки, культури, науки та техніки. «Ми маємо дуже хороший розвиток відносин між Україною та Японією», - сказав він.

Посол зауважив, що це, зокрема, підписання Кіотського протоколу та проект інвестиційного меморандуму між Україною та Японією, який розробляється з вересня 2011 року. «Коли цей проект буде підписаний, відносини між Україною та Японією у сфері інвестицій, у сфері торгівлі будуть покращуватися і дуже великими темпами. Це дуже великий крок у економіці для нас», - переконаний Т.Саката.

Також він зауважив, що найближчим часом між Україною та Японією мають бути підписані меморандуми щодо співпраці у сфері освіти, науки та техніки.

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Крім того, додав Т.Саката, цієї осені Японія планує проведення низки культурних заходів в Україні.