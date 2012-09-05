Японський майстер чайної церемонії прочитає лекцію в Києві

Про це Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Тоічі Саката повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що С.Геншіцу є представником 15-го покоління нащадків майстра Сена Рікю, який у XVI сторіччі заснував японську школу чайної церемонії, і 15-м головою школи чайної церемонії «Урасенке».

«Він є зберігачем історії та традиції чайної церемонії», - сказав Т.Саката і додав, що С.Ґеншіцу також є послом доброї волі ЮНЕСКО.

За словами посла, як один з найвидатніших представників японської культури, С.Геншіцу неодноразово проводив чайні церемонії для лідерів різних країн під час їхніх візитів до Японії.

Крім того, Т.Саката наголосив, що на лекції великого майстра з мистецтва чайної церемонії складно потрапити навіть у самій Японії, проте 15 вересня о 15.00 у Центрі культури та мистецтв НТУУ «КПІ» С.Геншіцу прочитає лекцію і проведе чайну церемонію.

«Ця історична подія відбудеться в Україні вперше», - наголосив посол Японії і додав, що запрошення на захід можна отримати безкоштовно в Посольстві Японії або Українсько-японського центрі.

У свою чергу, директор Українсько-японського центру Осаму Мідзутані зазначив, що майстрові С.Геншіцу вже далеко за 80 років, але він знайшов сили відвідати Україну.