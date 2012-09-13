Виробники кажуть, що цукор може подорожчати на 10-15%

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в коментарі журналістам голова правління асоціації Микола Ярчук.

«Очікуємо зростання (цін на цукор – УНІАН), тому що зросла вартість переробки. Собівартість ми очікуємо в рамках 6,5–7,5 тис. грн за тонну, а минулого року була 5,5-6,5 тис. грн за тонну», - сказав М.Ярчук.

Він пояснив, що це пов'язано зі збільшенням вартості газу для цукровиробників до 600 доларів за 1 тисячу кубічних метрів.

М.Ярчуку складно назвати ціну в роздробі. При цьому він зазначив, що інших економічних передумов для зростання цін немає, й ціна зросте рівно на збільшення витрат на виробництво.

Також голова правління асоціації відзначив, що на сьогодні ціна на цукор в Україні нижча за собівартість, а в деяких випадках навіть нижча за мінімальні ціни на цукор, що пов'язано з сезонним перенасиченням ринку.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства України, врожай буряка цього року очікується в обсязі 15,7-16,2 млн тонн, із яких прогнозується виробництво 1,8 млн тонн цукру.

Мінагропрод прогнозує, що такий обсяг виробництва з урахуванням перехідних залишків на початок нового маркетингового року (1 вересня 2012 р.) в обсязі 667 тис. тонн (проти 323 тис. тонн на початок 2011/2012 МР) дозволить повністю забезпечити потребу внутрішнього ринку буряковим цукром власного виробництва в 2012/2013 МР.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виробили 2,33 млн тонн цукру з цукрового буряка врожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку в 1,86 млн тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1,545 млн тонн бурякового цукру, що на 22% вище показника сезону 2009 року (1,267 млн тонн).