Експерт: Україна стоїть на порозі «цукрової» війни з Митним союзом

Про це розповів аналітик ринку цукру Української аграрної конфедерації Денис Рубченко, пише Главком.

Він говорить, що Середня Азія - головний ринок, на якому будуть відбуватися торгові війни по цукру України та країн Митного союзу.

«Зараз цукрова асоціація Митного союзу звертає увагу, що Казахстан імпортує український цукор без мит, що діють у межах 340 доларів за тонну. Минулого року Казахстан не застосовував цього положення, але як буде цього року? Росія має досвід дуже серйозного лобі у Митному союзі, російським виробникам дуже не подобається експорт українського цукру в Казахстан», - зазначив експерт.

«Другий сезон поспіль в світі спостерігається надлишок цукру і це впливає на ціну, вона знижується. Зараз, коли почалося виробництво цукру в Росії, Білорусі та Україні, ціна знизиться, тому що кількість цукру росте», - вважає експерт.

За його словами, при споживанні в 170 млн тонн цукру в світі в минулому маркетинговому році надлишок був на рівні 5 млн тонн, а в цьому - не менше 6 млн тонн.