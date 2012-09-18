Колесніков: Україна потребує 100 нових поїздів та 300 електричок

Про це повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков у вівторок, 18 вересня, у Берліні, де відвідав виставку «InnoTrans 2012».

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, він, зокрема, сказав: «Уже зараз Україні необхідно 100-120 поїздів дальнього сполучення та 300-350 електричок. Останні ми отримали ще до Олімпіади у Москві, тож вони вже застарілі й необхідно купувати нові». За словами Б.Колеснікова, така кількість поїздів лише дальнього сполучення для українських вагонобудівельників - це портфель на 10-12 років.

Утім, нині коштів на придбання нового електромоторного рухомого складу немає. Оскільки, за словами віце-прем’єр-міністра, пасажирські приміські перевезення – збиткові. «Торік із 330 млн пасажирів, українська залізниця перевезла 260 млн безкоштовно», - сказав Б.Колесніков.

За словами віце-прем’єр-міністра, українська залізниця потребує якісних змін, зокрема необхідно будувати потужні логістичні пасажирські центри як на авіатранспорті.

«Слід збільшувати швидкість, розділяти вантажний і пасажирський рух, переходити на потужні логістичні пасажирські центри, великі хаби, як це прийнято на авіатранспорті», - підкреслив Б.Колесніков.

Крім того, віце-прем’єр-міністр додав, що в Україні найнижчі ціни на проїзд залізницею, утім при цьому спостерігається дуже низька продуктивність праці через відсутність машинних механізмів, які дозволяють виконувати роботу набагато ефективніше. Також Б.Колесніков зауважив, що треба підвищувати заробітну плату залізничникам.

InnoTrans – Міжнародна виставка транспортних технологій, інновацій, рейкових транспортних засобів і систем залізничного транспорту, яка раз на два роки проводиться у Берліні (Німеччина) та є, свого роду, платформою для спілкування та представлення своїх розробок залізничниками з усього світу.