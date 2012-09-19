Азарова цікавить, чому в Криму на 33% скоротились обсяги будівельних робіт

Про це, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, у середу, 19 вересня, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.

"Особливе занепокоєння викликає будівельна галузь, де темпи виконання робіт уповільнились на 8%. Безумовно, на таку динаміку вплинули як об’єктивні так і суб’єктивні фактори.

Адже 2011 рік був чи не найбільшим у сучасній історії України за обсягами державного капітального будівництва", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що сьогодні держава закінчила реалізацію одних масштабних завдань і переходить до реалізації нових, наприклад програми доступне житло, нових інфраструктурних проектів.

"У цей перехідний період темпи будівництва, як відомо, уповільнюється.

Але це не пояснює, чому так незадовільно розгортаються програми в ряді областей. Не зрозуміло, чому в АР Крим за результатами 8 місяців поточного року обсяги виконаних будівельних робіт скоротились на 33%, Анатолію Михайловичу Близнюк, проти аналогічного періоду минулого року", - підкреслив глава уряду.

М.Азаров зазначив, що темпи зростання будівельної галузі скоротились більш ніж на 15% у Житомирській області, м. Севастополь, Київській, Черкаській областях.

"Тому доручаю губернаторам тих регіонів, що допустили таке значне скорочення обсягів будівництва, провести детальний аналіз причин такої ситуації та вжити необхідних заходів, щоб не допустити подальшого уповільнення темпів розвитку будівельної галузі", - наголосив М.Азаров.