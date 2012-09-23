У Міноборони розшифрували "чорну скриньку" літака, який впав на Харківщині

Розшифровано “чорну скриньку” навчально-тренувального літака, що зазнав авіакатастрофи на Харківщині.

Про це заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони.

Зокрема, поінформував В.Замана, розглядаються дві версії авіакастрофи: несправність літака і помилка пілота.

За його словами, курсант-льотчик пройшов повну підготовку згідно з курсом льотної підготовки, до самостійного польоту виконав з льотчиком-інструктором 71 політ та був визначений готовим до виконання самостійного польоту.

«На цей час розшифровано плівки об’єктивного контролю, за результатами вивчення яких попередньо встановлено, що літак був справним. Ймовірною причиною авіакатастрофи є людський фактор», - сказав В.Замана.

Остаточні причини буде встановлено за підсумками роботи комісії, яку очолює головний інспектор з безпеки польотів Головної інспекції Міністерства оборони України Петро Івашко.

Як повідомлялось, 22 вересня на аеродромі Чугуєва зазнав катастрофи літак Л-39, в результаті якої загинув курсант 3-го курсу льотного факультету Харківського університету Повітряних сил ЗСУ.